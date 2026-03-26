Türkiye - Romanya / Canlı anlatım

A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı konuk ediyor.

A Milli Futbol Takımımız için Amerika kıtasının kapıları, Romanya mücadelesiyle aralanıyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu başarıyla tamamlayan ancak play-off engelini aşması gereken Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.

Türkiye 1 - 0 Romanya

52'GOOOOLLLLLLL! Milli Takımımız, Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Arda sağ kanattan içeri ortaladı. Savunma arkasına sarkan Ferdi, ceza sahasında topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ferdi yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

48'İsmail ceza yayının gerisinden kaleyi düşündü. İsmail'in şutunda top yandan dışarı çıktı.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

39'Barış Alper rakibinin sağından atıp solundan geçmeye çalıştı ama top beklediğinden hızlı gitti.

33'Şık çalımlarla ceza sahasına giren Kenan içeri ortaladı. Kale önünde savunmadan seken top kornere gitti.

23'Ceza sahamızda topla buluşan Hagi'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

16'Hakan ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Hakan'ın şutunda top üstten dışarı çıktı.

9'Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper son çizgiye inerek içeri çevirdi. Kaleci Radu topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

3'Maça hızlı başlayan millilerimiz geride kalan iki dakikayı Romanya yarı sahasında geçirdi.

1'İlk düdük geldi ve zorlu 90 dakika başladı.

Türkiye - Romanya ilk 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Mert, Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Barış, Kenan, Kerem.

Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Dragomir, Hagi, Man, Mihaila, Birligea.

KAZANIRSAK FİNALDE RAKİP KİM OLACAK?

A Milli Takımımız, Romanya engelini aşması durumunda 2026 Dünya Kupası bileti için son bir adım atacak. Ay-Yıldızlılar, finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Play-off final maçı ise 31 Mart 2026 Salı günü oynanacak ve kazanan taraf doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak.

HEDEF ABD, PARAGUAY VE AVUSTRALYA

Ay-yıldızlı ekibimiz, play-off engelini aşarak 2026 FIFA Dünya Kupası biletini cebine koyması durumunda rakipleri şimdiden belli. Millilerimiz turnuvaya katılım hakkı kazanırsa, dev organizasyonun D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile eşleşecek. Bu tarihi yolculuğun ilk durağı olan Romanya engelini geçmek, 24 yıllık hasreti dindirmek adına en kritik adım olacak.

ROMANYA İLE 27. RANDEVU

Türkiye ile Romanya, tarihlerindeki 27. buluşmada. Geçmişteki 26 karşılaşmada Romanya'nın 14 galibiyetine karşılık, Millilerimiz 5 kez sahadan zaferle ayrıldı. Bu mücadelenin kulübedeki hikayesi ise oldukça ilginç; Romanya'nın başında Türk futbolunu çok yakından tanıyan, hem Milli Takımımızı hem de Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Mircea Lucescu bulunuyor. Ayrıca rakip kadroda Süper Lig'den tanıdığımız Ianis Hagi, Deian Sorescu ve Valentin Mihaila gibi isimler yer alıyor.