Türkiye Portekiz maçında çok sayıda taraftar Ronaldo ile fotoğraf çektirmek izin sahaya girdi
Anadolu Ajansı
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Euro 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz arasında oynanan maç ilginç anlara sahne oldu. Karşılaşmada pek çok kez Ronaldo ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar yüzünden durdu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Portekiz 3-0 kazanırken gözler süper yıldız futbolcu Ronaldo'nun üzerindeydi.
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Müsabakanın farklı dakikalarında Ronaldo hayranları tribünden sahaya girdi. Güvenliği aşan taraftarlar Ronaldo'ya koşarak fotoğraf çekilmek istedi.
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Küçük bir taraftarın istediğini kırmayan Ronaldo sahada fotoğraf çektirdi.
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