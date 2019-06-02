Türkiye - Özbekistan maçından fotoğrafları

Milli takımımız Yunanistan ile Antalya'da oynadığı ilk hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı. Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.