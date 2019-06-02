Türkiye - Özbekistan maçından fotoğrafları
Demirören Haber Ajansı
A Milli Futbol Takımı, Alanya'da oynayacağı hazırlık maçında Özbekistan ile karşı karşıya geliyor.
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Alanya’da Özbekistan ile karşılaşıyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa maçı öncesi oynayacağı Özbekistan maçını kazanmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...
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A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Özbekistan ile Alanya'da karşı karşıya geliyor. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic düdük çalıyor.
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Milli takımımız Yunanistan ile Antalya'da oynadığı ilk hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı. Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.
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İşte maçtan kareler
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