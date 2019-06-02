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Türkiye Özbekistan maçı hangi kanalda saat kaçta?

Türkiye Özbekistan maçı hangi kanalda saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Alanya’da Özbekistan ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa maçı öncesi oynayacağı Özbekistan maçını kazanmak istiyor. Peki, Türkiye - Özbekistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçta Özbekistan ile Alanya’da karşı karşıya gelecek. Fransa ile EURO 2020 Elemeleri'nde çok önemli bir maç oynayacak Ay-Yıldızlı ekibimiz rakibini Özbekistan'ı da yenerek bu maça moralli çıkmak istiyor.

A Milli Futbol Takımı'nın Özbekistan ile oynayacağı hazırlık maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic’in yönetecek. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Türkiye - Özbekistan maçı saat kaçta?

Türkiye Özbekistan öaçı 2 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00'da başlayacak.

Türkiye - Özbekistan maçı hangi kanalda?

Antalya Stadyumu'nda gerçekleşecek olan milli maç TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

Türkiye - Özbekistan maçından notlar

Özbekistan karşılaşmasıyla 569. kez sahaya çıkacak olan A Milli Takım, 96 yıllık tarihinde 299'u resmi, 270'i özel 568 maçta biri hükmen olmak üzere 215 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 246'su evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere, bu maçlardan 3'ü hükmen galibiyetten toplam 749 gol attı, kalesinde 820 gol gördü.

Milli Takımımız, Özbekistan ile bugüne kadar A Milli Takım seviyesinde hiç karşılaşmadı.

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