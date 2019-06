Türkiye Özbekistan maçı CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Alanya’da Özbekistan ile karşılaşıyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa maçı öncesi oynayacağı Özbekistan maçını kazanmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Özbekistan ile Alanya'da karşı karşıya geliyor. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic düdük çalıyor.

Milli takımımız Yunanistan ile Antalya'da oynadığı ilk hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı. Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

TÜRKİYE: 1 - 0 :ÖZBEKİSTAN

17' GOOOOOLLL!!! Milli Takımımız, Mehmet Zeki Çelik'in golüyle maçta 1-0 öne geçiyor. Sol kanattan kazandığımız serbest vuruşu İrfan Can Kahveci ile kullanıyoruz. İrfan Can Kahveci'nin ortasında Mehmet Zeki Çelik, penaltı noktasının yanından iyi yükselerek kafa vuruşunu yapıyor ve kaleci Eldorbek Suyunov'un bakışları arasında topu ağlarla buluşturuyor. Golde asistimizi İrfan Can Kahveci yapıyor.

STAT: Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı

HAKEM: Srdjan Jovanovic

YAYIN: TRT Spor

TÜRKİYE: Sinan, Zeki Çelik, Emre, Merih, Çağlar, Dorukhan, Oğuzhan, Efecan, İrfan Can, Enes Ünal, Yunus Mallı

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ÖZBEKİSTAN: Eldorbek, Davron, Yegor, Ismailov, Ferrux, Odiljon, Fozil, Odil, Quvandiq, Jaloliddin, Eldor

TEKNİK DİREKTÖR: Hector Cuper

A Milli Takım aday kadro

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Ozan Kabak ve Cenk Tosun, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.