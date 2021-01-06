Türkiye otomobil ve HTA pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü! İşte detaylar...
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 yılının son ay verilerini açıkladı. "Otomobil ve hafif ticari araç pazarı" toplam satış adetlerini duyurdu. İşte tüm detaylar...
Birçok farklılığa sahne olan 2020, otomotiv sektöründe de nefeslerin tutulduğu bir yıl olarak kayıtlara geçti. ODD'nin açıkladığı verilere göre pazar 772 bin 788 adet olarak gerçekleşti.
2020 yılında pazar bir önceki yıla göre yüzde 60'ın üzerinde bir artışla 772 bin 788 adet (Ağır vasıta araç satışları da bu rakama eklenince pazar toplamda 800 bin adete ulaşıyor.) olarak gerçekleşti.
Otomobil satışlarındaki yıllık artış, 2020’de yüzde 57,6 oranında gerçekleşerek 610.109 adet oldu.
Hafif ticari araç pazarında ise yüzde 77,2 artarak 162.679 adede ulaştı.