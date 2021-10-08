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Türkiye Norveç maçında ilk 11'ler belli oldu

Türkiye Norveç maçında ilk 11'ler belli oldu

TÜRKİYE, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç'i ağırlıyor. Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Ay-Yıldızlılar yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı olacak mücadelede rakibini yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımımız Norveç'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 21.45'te başlayacak müsabakada Almanya'dan Felix Brych düdük çalacak ve kritik karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Türkiye - Norveç

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Serdar, Merih, Caner, Berat, Ozan Tufan, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Olsen, Meling, Thorsby, Berg, Odegaard, El Younoussi, Hauge, Thorstvedt

A Milli Takım'da kart cezalıları Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyemeyecek.

Hollanda, G Grubu'nda 13 puanla lider durumda bulunurken aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Grupta aynı gün Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

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