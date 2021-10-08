Türkiye Norveç maçı CANLI YAYIN

TÜRKİYE, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç'i ağırlıyor. Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Ay-Yıldızlılar yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı olacak mücadelede rakibini yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımımız Norveç'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 21.45'te başlayan müsabakada Almanya'dan Felix Brych düdük çalıyor ve kritik karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Türkiye: 1 - 1 :Norveç

(İlk yarı sona erdi)

41' GOL! Norveç, Kristian Thorstvedt'in golüyle maçta eşitliği yakaladı! Sol kanattan kullanılan korner sonrasında Jens Hauge'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Andreas Hanche-Olsen kafayla topu indirdi. Pozisyonu iyi takip eden Kristian Thorstvedt arka direkte Zeki Çelik'ten kurtularak yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

23' DİREK Ceza alanımız içinde oluşan karambolde topu uzaklaştırmak isteyen Berat Özdemir'in ters vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinden geri geldi.

6' GOOLLL! Ay-Yıldızlı ekibimiz Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti! Ceza alanında Andreas Hanche-Olsen'e yaptığı baskı sonucu topu kapan Cengiz Ünder ilerleyerek rakiplerini ekarte etti ve pasını müsait durumdaki Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem Aktürkoğlu'nun kale önünden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Serdar Aziz, Merih Demiral, Caner Erkin, Berat Özdemir, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt

A Milli Takım'da kart cezalıları Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyemeyecek. Hollanda, G Grubu'nda 13 puanla lider durumda bulunurken aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor.