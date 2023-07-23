Türkiye Nevşehir'de otelde eşi ve 6 yaşındaki kızını öldüren babayı konuşuyor! Detaylar belli oldu

Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki kızı H.T. ile Avanos'a tatile gelen Z.T.'nin boşanmakta olduğu eşi Y.T., Adana'dan kendi aracı ile eşi ve kızının bulunduğu otele geldi. Anne ve kızı havuzda yüzdüğü sırada Y.T.; Z.T.' ile kızı H.T.'yi boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından katil zanlısı Y.T. aracıyla olay yerinden kaçtı.