Türkiye Nevşehir'de otelde eşi ve 6 yaşındaki kızını öldüren babayı konuşuyor! Detaylar belli oldu
Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir kişi otel havuzunda boşanmakta olduğu eşi ve kızını boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından detaylar belli olurken, katil zanlısının boşanmakta eşini takip ederek kaldığı otelde 1 gece geçirdikten sonra cinayeti işlediği, kendisine koşan kızının da boğazını keserek havuza attığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki kızı H.T. ile Avanos'a tatile gelen Z.T.'nin boşanmakta olduğu eşi Y.T., Adana'dan kendi aracı ile eşi ve kızının bulunduğu otele geldi. Anne ve kızı havuzda yüzdüğü sırada Y.T.; Z.T.' ile kızı H.T.'yi boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından katil zanlısı Y.T. aracıyla olay yerinden kaçtı.
Boşanmakta olduğu eşini takip ederek kaldığı otelde konaklamış
Öte yandan olayın detayları da belli oldu. Z.T.'nin kızı H.T. ve bir kız arkadaşıyla birlikte tatil amaçlı 19 Temmuz'da Kapadokya bölgesinde bulunan bir otele giriş yaptığı, Y.T.'nin ise 20 Temmuz'da aynı otele giriş yaparak konakladığı öğrenildi.
Meydana gelen olayda Y.T.; Z.T.'nin boğazını kestikten sonra kendisine koşan kızı H.T.'nin de boğazını keserek havuza attığı tespit edildi.
Olayın ardından aracıyla Avanos'un Akpınar köyüne kadar giden zanlı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptıktan sonra Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından teknik takibi sonucunda Akpınar köyünde yakalandı.