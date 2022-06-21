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Türkiye mi? Yunanistan mı? İşte donanması en güçlü ülke

Türkiye mi? Yunanistan mı? İşte donanması en güçlü ülke

Yunanistan'ın Doğu Ege adalarındaki gayriaskeri statüsünü ihlal etmesi sonrası bölgede oluşan gerginlik akıllara şu soru işaretini getirdi. Türkiye'nin donanması mı daha güçlü, yoksa Yunanistan'ın mı?

Türkiye mi? Yunanistan mı? İşte donanması en güçlü ülke

İşte envanter rakamlarıyla Türkiye ve Yunanistan'ın donanma gücü...

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Türkiye mi? Yunanistan mı? İşte donanması en güçlü ülke

Türkiye

> FIRKATEYN

Türk donanmasında 16 Fırkateyn bulunuyor;

4 adet YAVUZ (MEKO-200T 1)
4 adet GABYA (FFG-7)
4 adet GABYA (FFG-7+)
4 adet BARBAROS (MEKO-200TN IIA/IIB)

225
Türkiye mi? Yunanistan mı? İşte donanması en güçlü ülke

Yunanistan

> FIRKATEYN

Yunan donanmasında 13 Fıkrateyn bulunuyor;

4 adet HYDRA (MEKO-200 HN)
9 adet ELLI (KORTANAER)

325
Türkiye mi? Yunanistan mı? İşte donanması en güçlü ülke

Türkiye

> KORVET

Türk donanmasında 9 adet KORVET bulunuyor;

4 adet MİLGEM ADA
5 adet BURAK

425