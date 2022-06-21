Türkiye mi? Yunanistan mı? İşte donanması en güçlü ülke
Yunanistan'ın Doğu Ege adalarındaki gayriaskeri statüsünü ihlal etmesi sonrası bölgede oluşan gerginlik akıllara şu soru işaretini getirdi. Türkiye'nin donanması mı daha güçlü, yoksa Yunanistan'ın mı?
İşte envanter rakamlarıyla Türkiye ve Yunanistan'ın donanma gücü...
125
Türkiye
> FIRKATEYN
Türk donanmasında 16 Fırkateyn bulunuyor;
4 adet YAVUZ (MEKO-200T 1)
4 adet GABYA (FFG-7)
4 adet GABYA (FFG-7+)
4 adet BARBAROS (MEKO-200TN IIA/IIB)
225
Yunanistan
> FIRKATEYN
Yunan donanmasında 13 Fıkrateyn bulunuyor;
4 adet HYDRA (MEKO-200 HN)
9 adet ELLI (KORTANAER)
325
Türkiye
> KORVET
Türk donanmasında 9 adet KORVET bulunuyor;
4 adet MİLGEM ADA
5 adet BURAK
425