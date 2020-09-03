Türkiye Macaristan UEFA Uluslar Ligi maçı CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımımız, tam 291 gün sonra görücüye çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Macaristan'ı ağırlıyor. Maçın skor takibi İnternethaber'de...

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A Milli Takım, yeni bir sayfa açıyor. Son maçını 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son haftasında, 17 Kasım 2019'da Andorra ile oynayan ve 2-0 kazanan Ay-Yıldızlı ekip, Macaristan ile yapacağı UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçıyla sahalara geri döndü. Milliler, EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ardından 9,5 ay sonra ilk maçını oynuyor.

A Milli Takım, Macaristan maçıyla 579. kez sahaya çıkıyor. Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 307'si resmi, 271'i özel 578 maçta biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-Yıldızlı ekip, 247'si deplasmanda, 251'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 823 gol gördü.

Türkiye: 0 - 0 :Macaristan (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakem: Artur Dias (Portekiz)

Saat: 21:45

Yayın: TRT 1

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Macaristan: Gulacsi, Adam Lang, Attila Szalai, Attila Fiola, Willi Orban, Adam Nagy, Adam Szalai, Dominik Szoboszlai, Filip Holender, David Siger, Roland Sallai

Teknik Direktör: Marco Rossi