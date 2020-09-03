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Türkiye Macaristan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

A Milli Futbol Takımımız, tam 291 gün sonra görücüye çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Macaristan'ı ağırlıyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın skor takibi ve tüm son dakika gelişmeleri İnternethaber'de...

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A Milli Takım, yeni bir sayfa açıyor. Son maçını 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son haftasında, 17 Kasım 2019'da Andorra ile oynayan ve 2-0 kazanan Ay-Yıldızlı ekip, Macaristan ile yapacağı UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçıyla sahalara geri dönüyor. Milliler, EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ardından 9,5 ay sonra ilk maçını oynuyor.

A Milli Takım, Macaristan maçıyla 579. kez sahaya çıkıyor. Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 307'si resmi, 271'i özel 578 maçta biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-Yıldızlı ekip, 247'si deplasmanda, 251'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 823 gol gördü.

Türkiye - Macaristan

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakem: Artur Dias (Portekiz)
Saat: 21:45
Yayın: TRT 1

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Cengiz, Hakan, Burak
Teknik Direktör: Şenol Güneş

Macaristan: Gulacsi, Bese, Lang, Orban, Vial, Patkai, A.Great, Simon, Szoboszlai, Sallai, Szalai
Teknik Direktör: Marco Rossi

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