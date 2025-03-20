Türkiye - Macaristan maçı (CANLI YAYIN)

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, play-off ilk maçında RAMS Park'ta Macaristan'ı ağırlıyor.

Abone ol

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor. Son maçtaki Play-Off'a kalan A Milli Takımı'mız, ilk maçında Macaristan'ı konuk ediyor. A Grubu'na yükselmek için iki maç sonunda rakibini geçmek zorunda olan Milliler, bu mücadelelerden avantajlı skorlar elde etmek istiyor.

TÜRKİYE 1 - 0 MACARİSTAN (CANLI SKOR)

13'Nagy'nin ceza sahasının solundan gelişine vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

9'GGGOOOLLL! Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 öne geçtik. Oğuz'un pasında Orkun ceza yayının gerisinde topla buluştu ve ileri çıktı. Orkun'un ceza yayı üzerinden şık vuruşunda top ağlara gitti.

8'Hakan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Kenan, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Millilerimiz penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

3'Gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan Barış Alper sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Son çizgiye inen Barış içeri ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

1'İlk düdük geldi ve zorlu 90 dakika başladı.

İLK 11'LER:

TÜRKİYE: Uğurcan, Samet, Abdulkerim, Kaan Ayhan, Eren, Orkun, Kerem, Hakan, Kenan, Oğuz Aydın, Barış Alper

MACARİSTAN: Dibusz, Bolla, Orbán, Szoboszlai, Dárdai, Nagy, Fiola, Schäfer, Nikitscher, Kerkez, Varga.

MONTELLA'NIN 20. SINAVI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan mücadelesiyle birlikte takımın başında 20 maçı geride bırakacak. Ay-yıldızlı ekip yönetiminde toplamda 19 karşılaşmada görev yapan İtalyan teknik adam; 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Macaristan karşılaşmasıyla 910 gün sonra İstanbul'da maç yapıyor. A Milli Futbol Takımı, son olarak İstanbul'da 22 Eylül 2022 tarihinde Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'a karşı oynamıştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ise 3-3 berabere sona ermişti.

4 FUTBOLCU SINIRDA

A Milli Futbol Takımı'nda Macaristan maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Ay-yıldızlılarda; İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü Macaristan mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda rövanşta forma giyemeyecek.

Ay-yıldızlılarda; Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Öte yandan ay-yıldızlı ekipte Emre Mor da 2,5 yıl aranın ardından tekrar milli takımda yer aldı.

SLOVAK HAKEM DÜDÜK ÇALIYOR

Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetiyor. Ivan Kruzliak'ın yardımcılıklarını ise Branislav Hancko ile Jan Pozor üstleniyor.