Türkiye listede yerini aldı! Küresel ekonomide en büyük 20 güç
1995 yılında küresel ekonomide yüzde 24,41 pay ile lider olan ABD, 2025 yılında payını yüzde 26,84'e çıkartarak dünyanın en büyük ekonomisi olma unvanını koruyor. ABD, teknoloji, finans ve sanayi alanındaki yatırımları ile konumunu pekiştiriyor.
ASYA YÜKSELİYOR, AVRUPA'NIN AĞIRLIĞI AZALIYOR
1995 yılında Japonya yüzde 17,72 ile ikinci sıradayken bugün ikinci sırada Çin yer alıyor. Çin'in küresel payı yüzde 16,92 yükselerek ikinci sıraya yerleşti.
Hindistan ise 1995'te listede alt sıralarda bulunurken, 2025 yılında yüzde 3,68 pay ile dünyanın dördüncü büyük ekonomisi oldu.
Almanya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri, hala üst sıralarda yer alsa da payları gözle görülür şekilde düşmüş durumda.
Örnek vermek gerekirse Almanya 1995 yılında yüzde 8,29 paya sahipken 2025 yılında bu oran yüzde 4,17'ye gerilemiş durumda.
KÜRESEL EKONOMİNİN YENİ AKTÖRÜ: TÜRKİYE
Son 30 yılda dünya ekonomisinin haritasında köklü bir değişiklik yaşandı. 1995 yılında listede yer alamayan Türkiye, 2025 itibarıyla yüzde 1,22'lik payı ile dünyanın en büyük ekonomileri arasında ilk 20'ye girmeyi başardı.
Bu gelişme, Türkiye'nin üretim kapasitesi, ihracat gücü ve bölgesel stratejik konumunun küresel ölçekte hangi şekilde karşılık bulduğunu gösteriyor.