Türkiye Letonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda en dişli 2 rakip olan Hollanda ve Norveç'i sahadan silen A Milli Futbol Takımımız, üçüncü maçında Letonya'yı ağırlıyor. Ay-Yıldızlılar, 3'te 3'le yola devam etmeyi hedefliyor. Milliler, Letonya maçıyla birlikte 2022 Dünya Kupası grup elemelerinin ilk bölümünü tamamlayacak. Peki; Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski düdük çalacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Ay-Yıldızlılar, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Altı puanı bulunan milli takım, aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. Letonya ise iki maç sonunda puanla tanışamadı.

Grubun diğer maçlarında ise Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ-Norveç karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Letonya

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakem: Daniel Stefanski (Polonya)

Saat: 21.45

Yayın: TRT Spor

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Taylan Antalyalı, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Letonya: Ozols, Fjodorovs, Cernomordijs, Tarasovs, Jurkovskis, Zjuzins, Tobers, Kamess, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrisis