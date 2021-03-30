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Türkiye Letonya maçı CANLI YAYIN

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda en dişli 2 rakip olan Hollanda ve Norveç'i sahadan silen A Milli Futbol Takımımız, üçüncü maçında Letonya'yı ağırlıyor. Ay-Yıldızlılar, 3'te 3'le yola devam etmeyi hedefliyor. Milliler, Letonya maçıyla birlikte 2022 Dünya Kupası grup elemelerinin ilk bölümünü tamamlayacak. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.45'te başlayan müsabakada Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski düdük çalıyor ve karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Ay-Yıldızlılar, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Altı puanı bulunan milli takım, aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor.  Letonya ise iki maç sonunda puanla tanışamadı.

Grubun diğer maçlarında ise Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ-Norveç karşı karşıya geliyor.

Türkiye: 1 - 0 :Letonya (İlk yarı oynanıyor)

2' GOOLLL! Milli Takımımız, Kenan Karaman'ın golüyle öne geçiyor! Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza alanı hemen içinde topla buluşan Kenan Karaman sol ayağıyla yerden yaptığı düzgün vuruşla topu kalecinin solundan ağlarla buluşturuyor.

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakem: Daniel Stefanski (Polonya)
Saat: 21.45
Yayın: TRT 1

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Letonya: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Savalniek, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrikis

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