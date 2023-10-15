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Türkiye - Letonya / CANLI

Türkiye - Letonya / CANLI

EURO 2024 Elemeleri D Grup 7. maçında A Milli Futbol Takımı’mız sahasında Letonya'yı konuk ediyor. Hırvatistan galibiyeti ile grupta büyük avantaj yakalayan Milliler, bu karşılaşmadan 3 puan almaları durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Letonya ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye - Letonya / CANLI

0' Karşılaşma 21:45'te başlayacak

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, İrfan, Kerem, Cenk

Letonya: Ozols, Dubla, Balodis, Daskevics, Emsis, Ikaunieks, Savalnieks, Jaunzems, Uldrisis, Saveljevs, Ciganiks

Milli takım kazanırsa EURO 2024'ü garantileyecek!

Hırvatistan'ı Barış Alper Yılmaz'ın attığı gol ile 1-0 yenen Milli Takım, 15 Ekim Pazar günü saat 21:45'te Letonya'yı yenmesi halinde diğer maçların sonuçlarına bakmadan EURO 2024 biletini alacak. Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.

Türkiye Milli Takımı maç kadrosu

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Rayyan Baniya (Trabzonspor), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers) 

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray).

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