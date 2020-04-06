Türkiye koronavirüs ölüm sayısı en az rastlanan ülkeler sıralamasında ikinci sırada
Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken Türkiye 100. vakanın ilanından bu yana hastalığın en hızlı yayıldığı ülke oldu. Ancak ölü sayısı oranında (En az rastlanan ülkeler sıralaması) Almanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sitesinde yer alan verilere göre Türkiye koronavirüsün en çok görüldüğü 9'uncu ülke oldu. Siteye göre Türkiye; 100. vakanın ilanı sonrası enfekte hasta sayısındaki artışta ilk sırada yer alıyor.
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Almanya'dan sonra en iyi
Virüsle enfekte kişi sayısındaki hızlı tırmanışa rağmen ölü sayısı oranı ise ilk 10 ülkeye kıyasla Almanya'dan sonra en iyi durumda.
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Türkiye'nin, Almanya'nın ardından ilk 10 ülke arasında ölüm oranı düşüklüğünde en iyi ikinci ülke olması sevindirdi.
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1 Nisan'daki verilere göre, her 100 hastada 1.58'inin hayatını kaybettiği Türkiye'de, 5 günlük dilimde oranın yaklaşık yüzde 25 artış göstererek 2.12'ye çıkması ise dikkat çekti.
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