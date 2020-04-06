Türkiye koronavirüs ölüm sayısı en az rastlanan ülkeler sıralamasında ikinci sırada

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sitesinde yer alan verilere göre Türkiye koronavirüsün en çok görüldüğü 9'uncu ülke oldu. Siteye göre Türkiye; 100. vakanın ilanı sonrası enfekte hasta sayısındaki artışta ilk sırada yer alıyor.