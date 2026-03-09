BIST 12.793
Türkiye KKTC’ye F-16 gönderiyor

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş 9. gününde sürerken çatışmaların 12 ülkeye yayıldığı bildirildi. Bölgedeki gelişmelerin ardından Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği için adaya 6 adet F-16 savaş uçağı konuşlandırma kararı aldı.

ABD- İsrail ve İran savaşı 9. gününde sürüyor. 12 ülkeye sıçrayan savaşta saldırılar karşılıklı olarak devam ederken Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliği için harekete geçti. 

TÜRKİYE, KKTC'YE F-16 KONUŞLANDIRACAK 

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye'nin yarın sabah saatlerinde KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı. Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla gönderileceğini belirterek, söz konusu sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etti.

MSB KAYNAKLARI AÇIKLAMIŞTI 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından dün yapılan açıklamada, son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması amacıyla F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirilmişti.

RUM KESİMİNDEKİ İNGİLİZ ÜSSÜ HEDEF OLMUŞTU

Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) İngiliz üssü de İran misillemelerinin hedefi olmuştu. 

