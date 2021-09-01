Türkiye-Karadağ Dünya Kupası Elemeleri Grup Maçı (CANLI YAYIN)

A Milli Takım'ın, Dünya Kupası yolculuğu Karadağ karşılaşmasıyla devam ediyor. Türkiye, İstanbul'daki maçı kazanarak G Grubu'nda liderliğini sürdürmek istiyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve skor takibi İnternethaber'de...

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı konuk ediyor. Vodafone Park'ta 21.45'te başlayan mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien görev yapıyor. Milli heyecan TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Milliler, ilk maçta Hollanda'yı 4-2, ikinci maçta Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Türkiye 7 puanla G grubunda lider konumda.

Grupta averajla 3'üncü sıradaki rakibimiz Karadağ'ın ise 6 puanı mevcut. Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE- KARADAĞ: 2-0 (CANLI SKOR)

30- GOOOL! Yusuf Yazıcı skoru 2-0'a getiriyor.

16- Direk! Rakip ceza sahası ortasında kazanılan serbest vuruşu Hakan Çalhanoğlu kale önüne ortalıyor. Savunma topu uzaklaştırmaya çalışıyor ancak top sol çaprazda Kaan Ayhan'ın önünde kalıyor. Kaan Ayhan sağ köşeye doğru düzgün bir vuruş yapıyor ancak top direğe çarparak auta gidiyor.

9- GOOOOL! Cengiz Ünder müthiş bir golle Milli Takımımızı 1-0 öne geçiriyor. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder orta saha yakınlarında aldığı topla ceza sahasına doğru süratle ilerliyor, ceza sahasının hemen dışında sola çekiyor ve düzgün bir vuruşla takımımızı öne geçiren golü kaydediyor.

11'ler:



TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih, Mert Müldür, Okay, Yusuf, Cengiz, Hakan, Kenan Karama, Burak Yılmaz

KARADAĞ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic.