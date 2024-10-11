Türkiye - Karadağ / Canlı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta A Milli Futbol Takımı'mız Karadağ'ı ağırlıyor. İlk 2 maçı 4 puanla geçen Ay-yıldızlılar, +2 averajla grupta liderlik koltuğunda oturuyor.

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Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta sahasında Karadağ'ı konuk ediyor. Milliler bu maçı kazanarak puanını 7'ye yükseltmeyi ve liderliğini sürdürmek istiyor.

Türkiye 1-0 Karadağ (CANLI SKOR)

Türkiye - Karadağ ilk 11'ler

Türkiye'nin ilk 11'i: Uğurcan, Merih, Orkun, Kerem, Arda, Barış Alper, Hakan, Abdülkerim, Mert Müldür, Ferdi, Yunus

Karadağ'ın ilk 11'i: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Camaj, Jovetic, Krstovic, Kuc, Sipcic, Jovovic, Bakic, Marusic

Karadağ ile 5'inci maç

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile 5'inci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 2'si özel olmak üzere 4 maçta Karadağ'a rakip olan Ay-yıldızlılar, bu maçlarda hiç mağlup olmadı. 2016 yılında oynanan özel maçta rakibini 1-0 mağlup eden milliler, 2018 yılında oynanan özel maçta ise rakibi ile 2-2 berabere kaldı. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile aynı grupta olan Türkiye, Vodafone Park'ta 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Atakan Karazor ilk kez kadroda, Ahmed Kutucu 4 yıl sonra döndü

A Milli Futbol Takımı'nda Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor, ilk kez aday kadroya dahil edildi. Milli takım tercihini Türkiye'den yanan kullanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından milli takıma davet edildi. Öte yandan Eyüpspor ile iyi bir sezon başlangıcı yapan Ahmed Kutucu da 4 yıllık aranın ardından milli takıma döndü. Son olarak 2020 yılında Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile oynanan maçın kadrosunda yer alan 24 yaşındaki Ahmed, 4 yılık ara sonrasında milli takımda yer buldu.

Mert Günok ve İsmail Yüksek kadrodan çıkartıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ ve İzlanda maçları öncesinde Mert Günok ve İsmail Yüksek, aday kadrodan çıkartıldı. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un yerine bu sezon Eyüpspor'da iyi bir sezon geçiren Berke Özer, milli takım kafilesine dahil edildi.