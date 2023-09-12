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Türkiye-Japonya maçı (CANLI YAYIN)

Türkiye-Japonya maçı (CANLI YAYIN)

UEFA 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, BAY geçtiği haftayı boş geçmeyerek Japonya ile hazırlık maçı oynuyor.

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A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Belçika'da Japonya ile karşı karşıya geliyor. TSİ 15:20'de başlayan karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Rens Bluemink ve Roy de Nas, dördüncü hakemliğini ise Jonathan Lardot üstleniyor. Türkiye-Japonya maçı TRT1'den naklen yayınlanıyor.

TÜRKİYE-JAPONYA: 1-3 (CANLI SKOR)

Devre arası.

45- Japonya'da kaleci Kosuke Nakamura sakatlandı ve oyundan çıktı yerine giren isim Daniel Schmidt.

45- Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta milli takım golü buldu. Mert Müldür'ün ceza sahasından yaptığı kafa vuruşunda kalecinin müdahalesi yetersiz kaldı. Boşta kalan topu Ozan Kabak kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

42- Seiya Maikuma, Bertuğ'u çektiği için sarı kart gördü.

36- Top bir kez daha ağlarımıza gitti. Japonya'da Keito Nakamura kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti.

28- Japonya, Keito Nakamura'nın golüyle 2-0 öne geçti. Kubo'nun çektiği şut Uğurcan'dan sekti ve Keito Nakamura topu ağlara yolladı.

15- Japonya, Atsuki Ito'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ceza alanı önünde topla buluşan Ito, sol ayağıyla yaptığı vuruşla fileleri sarsmayı başardı.

Japonya'nın ilk 11'i: Osako, Sugawara, Itakura, Tomiyasu, H. Ito, Morita, Endo, Asano, Kamada, Mitoma, Ueda

Türkiye'nin ilk 11'i: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Salih Uçan, Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci, Bertuğ Yıldırım.

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