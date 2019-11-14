Türkiye İzlanda maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Ve beklenen gün geldi çattı! Türkiye Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım İzlanda karşısında 1 puan alırsa gruptan çıkmayı garantileyecek. Peki, Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında bugün sahasında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve müsabakada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.

Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin liderlik yolundaki en önemli rakibi ve aynı puana sahip Fransa ise sahasında Moldova'yı konuk edecek.

Türkiye - İzlanda

Stat: Türk Telekom Stadı

Hakem: Stuart Attwell (İngiltere)

Saat: 20:00

Yayın: TRT 1

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut (H.Ali), Mahmut, Emre, Cengiz, Hakan, Yusuf, Burak

İzlanda: Halldorsson, Palsson, R.Sigurdsson, Fjulason, A.Skulason, A.Sigurdsson, Sigurjonsson, B.Bjarnason, Traustason, G.Sigurdsson, Sigthorsson

A Milli Takım aday kadrosu

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Enes Ünal (Real Valladolid)