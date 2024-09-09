Türkiye - İzlanda / Canlı yayın

UEFA Uluslar Ligi ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile karşı karşıya geliyor.Abone ol
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Grubun ilk maçında Millilerimiz deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalmıştı.
Türkiye - İzlanda
Karşılaşma 21:45'te başlayacak.
Türkiye - İzlanda ilk 11'ler
Türkiye: Mert Günok, Merih, Kerem, Arda, Umut, Hakan, Eren, Abdülkerim, İsmail, İrfan Can, Mert Müldür
İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson