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Türkiye - İzlanda / Canlı yayın

Türkiye - İzlanda / Canlı yayın

UEFA Uluslar Ligi ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile karşı karşıya geliyor.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Grubun ilk maçında Millilerimiz deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalmıştı.

Türkiye - İzlanda

Karşılaşma 21:45'te başlayacak.

Türkiye - İzlanda ilk 11'ler

Türkiye: Mert Günok, Merih, Kerem, Arda, Umut, Hakan, Eren, Abdülkerim, İsmail, İrfan Can, Mert Müldür

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson

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