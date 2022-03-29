Türkiye İtalya maçı canlı izle maçın golleri ve geniş özeti
TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı özel maçta İtalya ile karşı karşıya geliyor. Milli takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1, İtalya da sahasında Kuzey Makedonya'ya ya 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybetmişti. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
A Milli Futbol Takımımız özel maçta İtalya'yı konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk'tan Enea Jorgji düdük çalacak ve müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Türkiye - İtalya
Türkiye: Altay, Mert, Ozan, Merih, Çağlar, Rıdvan, Dorukhan, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes
İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Cristante, Pessina, Tonali, Zaniolo, Raspadori, Scamacca
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Sinan Bolat
Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok