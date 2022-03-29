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Türkiye İtalya maçı canlı izle maçın golleri ve geniş özeti

Türkiye İtalya maçı canlı izle maçın golleri ve geniş özeti

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı özel maçta İtalya ile karşı karşıya geliyor. Milli takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1, İtalya da sahasında Kuzey Makedonya'ya ya 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybetmişti. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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A Milli Futbol Takımımız özel maçta İtalya'yı konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk'tan Enea Jorgji düdük çalacak ve müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Türkiye - İtalya

Türkiye: Altay, Mert, Ozan, Merih, Çağlar, Rıdvan, Dorukhan, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes

İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Cristante, Pessina, Tonali, Zaniolo, Raspadori, Scamacca

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Sinan Bolat

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok

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