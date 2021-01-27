Türkiye İsrail'i geçsin istedi! Lübnanlı profesör Sakarya’ya deve kuşu çiftliği kurdu
LÜBNANLI Prof. Dr. Samih Ezzeddine (38), Türkiye'ye yerleşmesinden sonra deve kuşu çiftliği kurdu.
Lübnan’da öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Samih Ezzeddine, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde gelerek Uzakkışla Mahallesi’nde çiftlik kiraladı. Çanakkale’de bulunan bir deve kuşu çiftliğinden 21 deve kuşu satın alan Ezzeddine, kiraladığı 900 metrekare çiftlikte, aldığı deve kuşlarını üretime kazandırmak için beslemeye başladı.
Yaptığı araştırma sonucu deve kuşu üretiminde İsrail’in öne geçtiğini gördüğünü söyleyen Ezzeddine, Türkiye’nin deve kuşu üretiminde İsrail’i geçmesini istediği için burada yatırım yaptığını söyledi.
10'dan 200'e: Arkadaşının tavsiyesi üzerine Türkiye’ye gelerek deve kuşu çiftliği kurduğunu söyleyen Prof. Dr. Samih Ezzeddine, "Lübnan’da öğretim görevlisi olarak çalışıyordum. Oradaki bir arkadaşım 10 deve kuşu satın aldı ve 10 anaçtan 200 anaca kadar çıktı." şeklinde konuştu.
Ezzeddine, "Arkadaşım daha sonra Avrupa’ya kadar açıldı. Ben de bu arkadaşımın tavsiyesi ile Türkiye’ye taşındım ve deve kuşu satın aldım." dedi.