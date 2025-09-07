Türkiye - İspanya / Canlı anlatım

A Milli Futbol Takım'ımız, Gürcistan zaferiyle başladığı Dünya Kupası elemelerinin ikinci maçında İspanya'yı ağırlıyor.

A Milli Takım'ımız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya'da İspanya'yı konuk ediyor. Bizim Çocuklar, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2, İspanya da Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi. İspanya averajla lider, Milli Takımımız ikinci sırada yer alıyor. Daha önce Konya'da Fransa ve Hollanda'yı sahadan sildik. Şimdi de tek hedefimiz, son Avrupa şampiyonu Boğalar'ı da devirip çifte zafer yaşamak.

Türkiye 0 - 6 İspanya

63'GOL! Oyarzabal topu ağlara gönderdi. Pedri'nin pasında savunma arkasına sarkan Oyarzabal, karşı karşıya topu ağlara gönderdi.

58'GOL! Merino, farkı 5'e çıkardı.

53'GOL! Torres, topu ağlara gönderdi ve farkı 4'e çıkardı. Kullandığımız köşe vuruşunun ardından İspanya hızlı atak geliştirdi. 3'e 1 gelişen atakta Yamal pasını sağ tarafındaki Torres'e bıraktı. Torres'in vuruşu ağlara gitti ve İspanya 4-0 öne geçti.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı İspanya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'GOL! Merino, topu ağlara gönderdi. İspanya yine paslaşarak ceza sahasına girdi. Sol taraftan altıpasa çevrilen topu Merino ağlara gönderdi ve farkı 3'e çıkardı.

36'Merino'nun pasında sol çaprazdan karşı karşıya kalan Williams topu auta attı.

31'Kullandığımız köşe vuruşunun ardından İspanya kontra atak fırsatı yakaladı. Sağ kanattan içeri giren Yamal'ın vuruşu direğin dibinden auta gitti.

26'Sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan'ın vuruşunu kaleci ayağıyla çıkardı.

24'İspanya çok hızlı geldi. Yamal topla birlikte çok hızlı geldi ve pasını sol taraftaki Merino'ya bıraktı. Merino topu penaltı noktası üzerindeki Yamal'a bıraktı. Yamal'ın vuruşu üstten auta gitti.

22'GOL! Merino topu ağlara gönderdi ve İspanya'yı 2-0 öne geçirdi.

14'Yamal sağ kanattan üst üste çalımlarla geldi. Sağ kanattan içeri giren Yamal'ın vuruşu Uğurcan'da kaldı.

12'İspanya tehlikeli geldi. Kornerde boşta kalan topa Le Normand vurdu, Uğurcan sağına uzanarak çıkardı.

8'Kenan'ın pasında Eren Elmalı sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Eren'in sağ ayağıyla vuruşu yandan auta gitti. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

6'GOL! Pedri, topu ağlara gönderdi ve İspanya'yı öne geçirdi. Pedri, ceza sahası yayının üstünde çalımını attı, ardından topu Uğurcan'ın solundan ağlara gönderdi.

5'İspanya çok tehlikeli geldi. Zubimendi'nin ara pasında Williams sol çaprazdan karşı karşıya kaldı. Williams'ın uzak direğe vuruşunu Uğurcan son anda sol eliyle kornere çeldi.

2'Yunus'un pasında Hakan gelişine vurdu, top kaleci Simon'da kaldı.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Türkiye - İspanya ilk 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

İspanya: Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal

TEK EKSİK BARIŞ ALPER YILMAZ

Ay-yıldızlı ekipte, zorlu İspanya maçı öncesinde tek eksik, Gürcistan maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz.

71 YILLIK HASRET

Bizim Çocuklar, son Avrupa şampiyonu karşısında 11 maçta bir kez kazandı. Tek galibiyetimizi 71 yıl önce, 1954 Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Mart 1954'te İstanbul'da 1-0'lık skorla aldık. Boğalar'la 3 kez de berabere kaldık. Milli Takımımız'da Gürcistan maçında kırmızı gören Barış Alper Yılmaz İspanya'ya karşı oynayamayacak. Grubun diğer maçında ise bugün 16.00'da Gürcistan ile Bulgaristan, Tiflis'te karşılaşacak.

KURAYLA ELEDİK

A Milli Takım'ımız, 1954'te ilk kez katıldığı Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti. Elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenildik, rövanşı 1-0 kazandık. 3. maç da Roma'da 2-2 biterken, kura atışıyla finallere katıldık.

9 YIL SONRA KONYA'DA

'Bizim Çocuklar' ile İspanya, son olarak 17 Haziran 2016 tarihinde karşılaştı. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki grup karşılaşmasını İspanya 3-0 kazandı. İspanya'nın gollerinden 2'sini Alvaro Morata ve birini Nolito attı.

LİDER KUPADA

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım direkt Dünya Kupası'na gidecek.