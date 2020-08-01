Türkiye ile Rusya arasında tarifeli uçuşlar yeniden başladı! İlk kafile İstanbul'da

'İstanbul'da olduğumuz için mutluyuz'

Yolculardan Moskova'da yaşayan Maslennikova Dilyara ve Galina Burenkova, ilk uçuşla tatil için İstanbul'a geldi. Uzun süredir İstanbul'a gelmek için seferlerin başlamasını beklediklerini belirten Maslennikova Dilyara, "Uçuşlar durdurulduğu için bir süredir Türkiye'ye gelemedik. Seferlerin tekrar başlaması nedeniyle zaman kaybetmeden uçak biletlerimizi aldık. İstanbul'da 12 gün kalarak, burayı gezeceğiz. Daha sonra uçakla Kayseri'ye giderek, oradan araçla Kapadokya'ya geçeceğiz. Umarım Türkiye tatilimiz istediğimiz gibi geçer. İstanbul'da olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.