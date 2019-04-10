Türkiye ile Katar'dan nefes kesen tatbikat
Türkiye ve Katar'ın "Al-Adeid-2019 Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı" tamamlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında askeri gücünü göstermeye devam ediyor. Türkiye Katar ile yaptığı tatbikat ile ilgili MSB tarafından bilgi paylaşıldı.
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Katar’da Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet (KTBMK) Komutanlığından da bir mekanize piyade bölüğünün katıldığı "Al-Adeid-2019 Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı" sona erdi.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'da icra edilen ve Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet (KTBMK) Komutanlığından da bir mekanize piyade bölüğünün katıldığı Al-Adeid-2019 Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı"nın 10 Nisan tarihinde başarıyla tamamlandığı belirtildi.
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