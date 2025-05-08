Türkiye ile Irak arasında kritik anlaşma imzalanıyor

Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşmanın imzalandığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede ortak kararlılık mesajı verirken, iki ülke ilişkilerinin her alanda güçlenerek süreceğini vurguladı.

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Türkiye ile Irak arasında 11 anlaşma için imza töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Geçtiğimiz yıl Irak'a yaptığım ziyaret ile ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık. İnşallah bunu güçlendirerek devam ettireceğiz. Irak ile Türkiye ilişkilerini kapsamlı ele aldık, bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. İş birliğimizin her alanda geliştirilmesini kardeşliğin temsili olarak telakki ediyoruz.

Irak'ın huzurunu ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz. Görüşmemizde güvenlik ve terörle mücadele konusunda önemle durduk. Türkiye kadar Irak'ın da terör örgütü PKK ile mücadele konusunda anlaştık. Terörle iş birliğimiz üzerinde önemle durduk. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını bir kez daha vurguladık. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığının altını çizdik. Irak ile ticaret hacmimiz geçen yıl 18 milyar dolara yaklaştık, ancak potansiyelimizin daha yüksek olduğu konusunda hemfikiriz. Kalkınma yoluna ilgi duyan ülkeleri bu stratejik projenin parçası olmaya davet ediyoruz.

Pakistan-Hindistan geriliminin sıcak çatışlmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile önemli bir görüşmemiz oldu. Pakistan'ın uluslararası görüşme teklifini değerli buluyoruz. Biz olaylar geri dönülmez noktaya varmadan, diyalog yollarının açılması için her türlü gayreti gösteriyoruz.

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