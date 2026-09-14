Türkiye ile Azerbaycan’dan 3 yeni elektrik hattı! Enerji koridorları hangi ülkelerden geçecek?

Türkiye ile Azerbaycan arasında petrol ve doğal gazla başlayan güçlü enerji ortaklığı elektrik alanında genişliyor. “Türkiye-Azerbaycan elektrik projeleri nelerdir?”, “Yeni enerji hatları nereden geçecek?”, “Nahçıvan-Türkiye elektrik hattı hangi güzergâhta olacak?” ve “Azerbaycan elektriği Avrupa’ya nasıl ulaşacak?” gibi sorular araştırılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki ülkenin üç büyük elektrik projesi üzerinde çalıştığını açıkladı. Peki bu hatlar hangi ülkeleri birbirine bağlayacak? İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN ARASINDA PLANLANAN 3 ELEKTRİK PROJESİ NEDİR?

Bakan Bayraktar’ın açıkladığı üç ana proje; Nahçıvan üzerinden Türkiye’ye uzanacak elektrik iletim hattı, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Koridoru ve Karadeniz’in altından Romanya ile Macaristan’a ulaşması planlanan elektrik hattı olarak sıralanıyor. Ankara ve Bakü bu projelerle elektrik ticaretini artırmayı ve bölgesel enerji ağlarını Avrupa pazarına daha güçlü bağlamayı hedefliyor.

NAHÇIVAN-TÜRKİYE ELEKTRİK HATTI NEREDEN GEÇECEK?

İlk proje Azerbaycan’ın ana elektrik sistemini Zengezur hattı üzerinden Nahçıvan’a, ardından Türkiye’ye bağlamayı hedefliyor. Azerenerji, Cebrayıl’dan Ermenistan sınırındaki Ağbend’e 74 kilometrelik, Nahçıvan merkezinden Ordubad sınırına ise 105 kilometrelik 330 kilovoltluk hatların yapımına başladı. Sonraki aşamada Zengezur Koridoru’nda 44 kilometrelik bağlantı kurulması, ardından Nahçıvan’dan Türkiye’ye yaklaşık 230 kilometrelik elektrik iletim hattı çekilmesi planlanıyor.

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE-BULGARİSTAN YEŞİL ENERJİ KORİDORU NEDİR?

İkinci proje, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan güzergâhıyla Avrupa’ya taşımayı amaçlıyor. Dört ülke 2025 yılında Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi için mutabakat zaptı imzaladı. Yeni enterkonneksiyon bağlantıları sayesinde güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin ülkeler arasında ticareti hedefleniyor.

KARADENİZ ELEKTRİK HATTI HANGİ ÜLKELERE ULAŞACAK?

Üçüncü projede Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden gelen elektriğin Karadeniz’in altından Romanya’ya, buradan da Macaristan ve Avrupa’nın diğer bölgelerine taşınması planlanıyor. Bayraktar, Türkiye’nin de bu projede yer alabileceğini söyledi. Ancak Türkiye’nin bu hatta hangi noktadan ve hangi kapasiteyle katılacağı henüz kesinleşmedi. Bu nedenle proje şu aşamada geliştirme ve işbirliği sürecinde bulunuyor.

ZENGEZUR ELEKTRİK HATTI KAÇ MEGAVAT KAPASİTELİ OLACAK?

Azerbaycan’da inşası başlayan Zengezur Elektrik İletim Hattı, çift devreli 330 kilovolt gerilim seviyesinde ve 1.000 megavat taşıma kapasitesinde tasarlanıyor. Hat tamamlandığında Azerbaycan’ın ana enerji sisteminin Nahçıvan ile doğrudan bağlantısını güçlendirmesi ve Türkiye yönündeki yeni elektrik ticaretinin altyapısını oluşturması hedefleniyor.

TÜRKİYE İLE NAHÇIVAN ARASINDA ŞU ANDA ELEKTRİK BAĞLANTISI VAR MI?

Türkiye ile Nahçıvan arasında halihazırda elektrik bağlantısı bulunuyor. TEİAŞ ile AzerEnerji arasında 2025’te imzalanan işletme anlaşmasıyla mevcut altyapının modernize edilmesi ve kapasitesinin artırılması kararlaştırıldı. Mevcut enterkonneksiyon hattının Türkiye açısından 75 megavat ithalat, 40 megavat ihracat kapasitesi bulunuyor. Yeni projeler ise bu bağlantıyı çok daha geniş bir bölgesel koridora dönüştürmeyi amaçlıyor.

3 ELEKTRİK PROJESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Projeler tamamlandığında Azerbaycan’ın yenilenebilir elektrik üretimi Türkiye ve Avrupa pazarlarına daha geniş kapasiteyle ulaşabilecek. Türkiye ise doğu-batı yönündeki elektrik ticaretinde transit ve merkez ülke rolünü güçlendirebilecek. Yeni bağlantılar aynı zamanda arz güvenliğini artırmayı, ülkelerin elektrik sistemlerini birbirine daha güçlü bağlamayı ve yenilenebilir enerji ticaretini büyütmeyi hedefliyor.