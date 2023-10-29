BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19

Türkiye için kötü haberi Orhan Şen verdi! Önümüzdeki haftaya dikkat fena geliyor

|
Türkiye için kötü haberi Orhan Şen verdi! Önümüzdeki haftaya dikkat fena geliyor

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta için Türkiye'ye yönelik kötü bir haber verdi. Özellikle bazı illerimizde ikamet eden vatandaşlar bu habere hiç sevinmeyecek.

Türkiye için kötü haberi Orhan Şen verdi! Önümüzdeki haftaya dikkat fena geliyor

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından önümüzdeki haftada Türkiye'nin yağış grafiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

19
Türkiye için kötü haberi Orhan Şen verdi! Önümüzdeki haftaya dikkat fena geliyor

Şen, Türkiye'de önümüzdeki hafta boyunca yağış beklenmediğini belirterek İstanbul, Kocaeli ve Yalova'daki vatandaşlarımızı üzdü. 

29
Türkiye için kötü haberi Orhan Şen verdi! Önümüzdeki haftaya dikkat fena geliyor

Şen paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

39
Türkiye için kötü haberi Orhan Şen verdi! Önümüzdeki haftaya dikkat fena geliyor

"Önümüzdeki 1 hafta yağış görünmüyor. İstanbul barajlarında doluluk yirminin altına düştü % 19.89. Avrupa yakasındaki barajlarda su kalmadı Anadolu yakasından (Melenden gelen) aktarılan suyla idare ediliyor. Anadoluda da durum bundan farksız." 

49