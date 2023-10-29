Türkiye için kötü haberi Orhan Şen verdi! Önümüzdeki haftaya dikkat fena geliyor
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta için Türkiye'ye yönelik kötü bir haber verdi. Özellikle bazı illerimizde ikamet eden vatandaşlar bu habere hiç sevinmeyecek.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından önümüzdeki haftada Türkiye'nin yağış grafiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şen, Türkiye'de önümüzdeki hafta boyunca yağış beklenmediğini belirterek İstanbul, Kocaeli ve Yalova'daki vatandaşlarımızı üzdü.
Şen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki 1 hafta yağış görünmüyor. İstanbul barajlarında doluluk yirminin altına düştü % 19.89. Avrupa yakasındaki barajlarda su kalmadı Anadolu yakasından (Melenden gelen) aktarılan suyla idare ediliyor. Anadoluda da durum bundan farksız."