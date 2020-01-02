Türkiye için hayati oylama! Libya'ya asker kararı TBMM'den geçer mi?

LİBYA'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bugün saat 14.00'da TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak. Bu oylama Türkiye için hayati önem taşıyor.

Genel Kurul, saat 14.00'te Meclis Başkanı Şentop başkanlığında açılacak. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak. Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak.

Tezkereye kim evet kim hayır diyor?

Libya tezkeresine HDP ve CHP karşı çıkıyor. Bir son dakika değişikliği olmadığı taktirde bu iki parti tezkereye HAYIR oyu verecek.

İYİ Parti Libya'ya asker gönderilmesine negatif bakıyor. Ancak henüz net tutumlarını ilan etmiş değiller. Meral Akşener oylama öncesinde saat 11.30'da milletvekillerini topladı. Bu toplantıda vekillerin tezkereye ilişkin görüşleri alınacak ve buna göre partinin oyu netleşecek. Daha önce İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu şunları söylemişti:

- “Asker gönderme işine negatif bakıyoruz. Akdeniz’deki haklarımızı korumak için Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü ve kuvvetinin bu işe yeteceğine inanıyoruz. Bunun için masada gücümüzle kuvvetimizle bulunalım ama Libya’daki bir iç savaşın unsuru haline getirecek riskli adımlara karşı da temkinli olalım”.

Saadet Partisi tezkereye ilişkin oyunu bugün açıkladı ve EVET diyeceklerini duyurdu. Tezkereye şu anda AK Parti, MHP ve Saadet Partisi destek veriyor.

Libya'ya asker gönderme tezkeresi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına gönderilen tezkerede, şu ifadeler yer almıştı:

Türkiye'den askeri destek talebinde bulunmuştur

"Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, tüm bölgeyi etkileyebilecek, Libya'nın bütünlüğü ve istikrarına yönelik tehditler, DEAŞ, El-Kaide ve diğer terör örgütleri, yasa dışı silahlı gruplar ile yasa dışı göç ve insan ticareti ile mücadelede Türkiye'den askeri destek talebinde bulunmuştur.

Türkiye neden Libya'ya asker gönderiyor?

Bu mülahazalar dışında, Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almak, Libya'daki gayri meşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilen desteği sağlamak, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.