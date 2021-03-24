Türkiye Hollanda maçında ilk 11'ler belli oldu

EURO 2020 vizesi alan Şenol Güneş ve öğrencileri için yeni bir macera başlıyor. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası yolundaki ilk maçında grubun favorisi olarak gösterilen Hollanda'yı ağırlıyor. 80 milyonun desteğiyle sahaya çıkacak olan Ay-Yıldızlılar'da hedef gruba zaferle başlamak. Peki; Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı konuk ediyor.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek ve zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Hollanda

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakem: Michael Oliver (İngiltere)

Saat: 20.00

Yayın: TRT 1

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mehmet Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Hollanda: Jasper Cillessen, Kenny Tete, Matthijs De Ligt, Daley Blind, Owen Wijndal, Georginio Wijnaldum, Marten De Roon, Frenkie De Jong, Steven Berghuis, Donyell Malen, Memphis Depay