Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Uluslar Ligi'nde iki önemli maça çıkacak olan A Milli Takım bu karşılaşmalar öncesinde Hırvatistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Türkiye bu maçı kazanarak diğer iki maça moralli bir şekilde çıkmak istiyor. Peki; Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya ve Macaristan karşılaşmaları öncesi özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta 20.45'te başlayacak müsabakada Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic düdük çalacak ve zorlu mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanacak özel maçla ay-yıldızlı ekibin başında 68. karşılaşmasına çıkacak. Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip; 48'i resmi, 19'u özel 67 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 67 maçta, 32 galibiyet, 19 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 100 gol attı, kalesinde 59 gole engel olamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Hırvatistan

Stat: Vodafone Park

Hakem: Slavko Vincic (Slovenya)

Saat: 20.45

Yayın: TRT Spor

Türkiye: Uğurcan, Sangare, Ozan Kabak, Kaan, Caner, Dorukhan, Berkay, Yusuf, Deniz, Efecan, Enes

Hırvatistan: Kalinic, Juranovic, Pongracic, Jedvaj, Melnjak, Badelj, Rog, Basic, Brekalo, Perisic, Petkovic

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray), Mert Çetin (Hellas Verona)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)