Türkiye Hırvatistan maçı CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi'nde iki önemli maça çıkacak olan A Milli Takım bu karşılaşmalar öncesinde Hırvatistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Türkiye bu maçı kazanarak diğer iki maça moralli bir şekilde çıkmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya ve Macaristan karşılaşmaları öncesi özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta 20.45'te başlayan müsabakada Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic düdük çalıyor ve zorlu mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye: 1 - 0 :Hırvatistan (İlk yarı oynanıyor)

11' Sağ kanattan gelişen atakta Josip Juranovic ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Ante Budimir yükselerek kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

6' Topla birlikte ceza yayı sol çaprazına sokulan Mislav Orsic doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kalecimiz Uğurcan Çakır üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etmeyi başarıyor.

Stat: Vodafone Park

Hakem: Slavko Vincic (Slovenya)

Saat: 20.45

Yayın: TRT Spor

Türkiye: Uğurcan Çakır, Caner Erkin, Mert Çetin, Ozan Kabak, Nazım Sangare, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Brekalo, Pasalic, Orsic, Budimir

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray), Mert Çetin (Hellas Verona)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)