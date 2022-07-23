Türkiye haftaya kavrulacak! Sıcak 5-6 derece daha artacak! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, trabzon il il tahminler
TÜRKİYE önümüzdeki haftadan itibaren çok daha sıcak bir havanın etkisi altına girecek. Sıcaklıklar ortalama 5.6 derece daha artacak. Hangi ilde kaç derece sıcaklık görülecek? Orhan Şen, orman yangınları için neden 'önümüzdeki 4 güne çok dikkat' uyarısı yaptı. İşte ayrıntılar...
Yurdun batı kesimlerinde hızını kesen rüzgarla birlikte sıcaklıklar artıyor. Marmara Bölgesi'ndeki rüzgar sıcak esiyor. Ege'de Bodrum ve Kuşadası'nda rüzgar kuvvetli olsa bile sıcak çarpması tehlikesi bulunuyor. Akdeniz'de ise kuru esen rüzgarlar orman yangını tehlikesini artırıyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise "Avrupa'daki Sıcak Hava dalgası uzun sürdü. Bu Türkiye'yi kıyısından köşesinden etkileyecek demiştik, öyle oluyor. İstanbul'da önümüzdeki 3-4 gün sıcaklık 32 derecelerde olacak. Edirne, İzmir, Muğla, Antalya'da var. Güney Ege'de ve Akdeniz'de sıcak hava dalgası var ve devam ediyor" deyip uyarılarını sıraladı.
Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıklar 5-6 derece daha yüksek seyredecek. Sıcaklığın 32-33 derece olduğu İstanbul'da rüzgar kuru esiyor. İstanbul'da yarın ise nem seviyesi yüksek seyredecek.
İzmir'de rüzgar etkili oluyor, sıcaklık 37 derece seyrediyor. Ankara'da hava açık ve 29 derece iken, Bursa'da da sıcaklık 34 derece olarak ölçülüyor.
Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık gölgede 40 derece civarında olacak. Marmara Bölgesi'nde hızını kesen rüzgar sıcak esiyor. Bölgedeki sıcaklıklığın sağlığı olumsuz etkileyebileceğinden 'güneşe çıkılmamalı' uyarısı yapılıyor. Edirne 38, Balıkesir 34, Sakarya 32 derece.