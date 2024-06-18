Türkiye - Gürcistan / Canlı yayın

EURO 2024'te beklenen an geldi. A Milli Futbol Takımımız ilk maçında Gürcistan ile BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

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EURO 2024'ün ilk maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan ile kozlarını paylaşıyor. Almanya'nın ev sahipliğindeki şampiyonada F Grubu'nda yer alan ay yıldızlılar, Gürcistan'ın ardından Portekiz ve Çekya ile mücadele edecek.

Türkiye - Gürcistan

Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

Türkiye - Gürcistan ilk 11'ler

Türkiye: Mert Günok, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Samet Akaydın, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kochorashvili, Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze

Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Leipzig'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa dışından tek hakem

Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak. Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak. Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek. Facundo Tello, EURO 2024'te Avrupa dışından görev verilen tek hakem olarak dikkati çekiyor.

En önemli kozlarımız

Bizim Çocuklar, EURO 2024 macerasına başlıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan milli takımımız, ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Taraftar desteğini de arkasına alacak olan ay-yıldızlılarımız, Gürcistan'ı yenerek dev turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Diğer maçta ise Portekiz ile Çekya Leipzig'de saat 22.00'de kozlarını paylaşacak.

Gürcistan karşısında en önemli kozlarımız; orta sahada Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan ile Orkun Kökçü'nün yanı sıra hücum hattında görev alacak Arda Güler, Barış Alper ve Kenan Yıldız olacak. Teknik direktörümüz Montella'nın ileri üçlüde Real Madrid'deki yıldızımız Arda Güler'e sağ kanatta görev vermesi bekleniyor. Galatasaray'da müthiş bir sezon geçiren Barış Alper ile Juventus'ta adından söz ettiren Kenan Yıldız da Arda'yla birlikte gol ayaklarımız olacak.

Kvaradona'ya dikkat

Gürcistan'ın EURO 2024'te en güvendiği isim, İtalya'da Napoli'yi 2 sezon önce şampiyonluğa taşıyan ve bir diğer Napoli efsanesi Maradona'yla özdeşleştirilip, 'Kvaradona' lakabı takılan Kvaratskhelia olacak. Piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen, elemelerde 4 gol kaydeden 23 yaşındaki sol açığın yanı sıra Valencia'da görev yapan kaleci Mamardashvili ile Metz'de oynayan santrfor Mikautadze de Gürcistan'ın etkili oyuncuları arasında yer alıyor.

A Milli Takım avrupa kadrosu

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)