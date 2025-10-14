Türkiye - Gürcistan / Canlı anlatım

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli’de Gürcistan ile karşı karşıya geliyor.Abone ol
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nun dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile kozlarını paylaşıyor. 3 maç sonunda 6 puan toplayan milliler, bu önemli mücadelede sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvada avantaj yakalamak istiyor.
Türkiye 4 - 0 Gürcistan
52'GOL! Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında yine iyi yükselen Merih Demiral topu ağlara gönderdi. Kendisinin ikinci, takımın dördüncü golünü kaydetti.
52'Hakan Çalhanoğlu korner için sol köşede.
46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. Milliler soyunma odasına 3-0 önde gidiyor.
45'Karşılaşmada ilk yarının sonuna dört dakika ilave edildi.
45'Ön alan baskısıyla topu alan Arda Güler kaleye sert bir şut çıkardı. Top üstten auta çıktı.
35'GOL! Topla ceza sahasına giren Kenan Yıldız, içerideki İsmail Yüksek'e pasladı. Yüksek'in şutu savunmadan dönerken Yunus Akgün topu ağlara gönderdi. Türkiye 3-0 önde.
26'A Milli Takım'da Merih Demiral bir sakatlık yaşayarak acı içinde yere yığıldı. Hakem Petrescu maçı durdurdu. Sağlık ekipleri şu an Demiral'a müdahalede bulunuyor.
22'GOL! Korner organizasyonunda Hakan Çalhanoğlu topu ceza sahasına gönderdi. İyi yükselen Merih Demiral net bir kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.
21'Rakip ceza sahasında sıfıra inen Arda Güler topu içeri çevirdi. Top Gürcistan forması giyen oyuncuya çarparak kornere çıktı.
19'Bu dakikalarda Türkiye, Gürcistan yarı sahasındaki baskısını artırıyor. Arda Güler takım arkadaşlarına "ileri çıkın" dedi.
16'GOL! Hakem uzun bir bekleme süresinin ardından Kenan Yıldız'ın pozisyonunun ofsayt olmadığına hükmedip orta alanı gösterdi. Milliler 1-0 önde.
14'Kenan Yıldız defans bloğunun arkasına sarkarak topu ağlara gönderdi. Hakem ofsayt kararı verdi. Şu an ofsayt incelemesi yapılıyor.
13'Gürcistan, Mikautadze ile etkili geldi. 4'e 1 gelen rakip takımda Mikautadze topu Davitashvili'ye bıraktı. Sağ köşeden içeri giren oyuncu topu yan ağlara nişanladı.
2'Arda Güler orta alanda yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi. Oyun, Türkiye'nin atışıyla devam ediyor.
1'Hakem Radu Petrescu ilk düdüğü çaldı ve karşılaşmada ilk yarı başladı.
Türkiye - Gürcistan ilk 11'ler
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze
A MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU
1- İspanya 9
2- Türkiye 6
3- Gürcistan 3
4- Bulgaristan 0
MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
15 KASIM
20:00 Türkiye - Bulgaristan
18 KASIM
22:45 İspanya - Türkiye