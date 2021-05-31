Türkiye - Gine hazırlık maçı (CANLI YAYIN)

İlk hazırlık maçında Alanya'da Azerbaycan'ı deviren A Milli Takımımız, ikinci hazırlık maçında Antalya'da Gine'yi konuk ediyor.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında bugün Gine ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE 0-0 GİNE

İlk yarı 0-0 sona erdi.

39'Gine'de Camara, Enes Ünal'a yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Mohamed Camara



30'Sol kanattan Rıdvan Yılmaz bekletmeden ortaladı, savunma araya girip topu kornere gönderdi.

25'Karşılaşma orta saha mücadelesi ile geçiliyor.

Pozisyon16'Sağ kanattan Cengiz Ünder savunmanın arkasına sarktı çizgiye kadar indi ancak topu çeviremeden dışarı çıktı.



10'Gine gole çok yaklaştı. Atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Konte, kaleci Mert'le karşı karşıya kaldı. Konte'nin vuruşunda top dışarı gitti.

7'Gine takımı ceza sahasının hemen önünde serbest vuruş kazandı.



3 Pogba'nın vuruşunda baraja çarpan top üst ağlarda kaldı.



Maç Başladı1'Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, İrfan Can, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Enes Ünal

GİNE: A.Keita, Konate, I.Conte, S.Conte, Sylla, A.Camara, Pogba, M.Camara, L. Keita, Barry, Kaba

HAKEM: Aliyar Aghayev

STAT: Antalya Stadı

SAAT: 20.00

YAYIN: TRT Spor