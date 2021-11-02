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Türkiye Gençlik Birliği, Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi

ABD Donanması'na ait 'USS Mount Whitney' isimli savaş gemisinin Sarayburnu Limanı'na demirlemesinin ardından Türkiye Gençlik Birliği, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu ve o anın görüntülerini yayınladı.

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ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi dün akşam saatlerinde Sarayburnu  Limanı'na demirledi. İstanbul'da üç gün kalacak olan gemi, daha sonra tatbikat için Karadeniz'e açılacaktı.

"Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik"
Sosyal medya hesaplarından bugün bir paylaşımda bulunan Türkiye Gençlik Birliği, Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu. Söz konusu paylaşıma "Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik!" notu düşüldü.

O anın görüntülerini de paylaştılar
Bir sonraki paylaşımda o ana ait görüntüleri de paylaşan TGB, "ABD'nin kaos planlarına, Amerika'nın taşeronları FETÖ ve PKK'ya, Türkiye'yi kuşatmak isteyen üslerine, On düvele karşı, Mazlum milletlerin katili, yenilen ABD'ye bir kez daha, ÇUVALIMIZI GEÇİRDİK.!" ifadelerini kullandı.

2014'te de benzer bir eylem yapmışlardı
Daha önce 2014 yılında da yine Sarayburnu'nda benzer bir eyleme imza atan TGB üyeleri, Karadeniz'de yapılan NATO tatbikatından dönen USS ROSS (DDG71) adlı gemide görevli askerlere yanaştı ve "Yankee Go Home" ve "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" gibi sloganlar attı. Ardından da askerlerin başlarına çuval geçirildi.

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