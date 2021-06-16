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Türkiye Galler EURO 2020 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Türkiye Galler EURO 2020 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) 3-0'lık İtalya mağlubiyeti ile başlayan Türkiye, A Grubu'ndaki 2. maçında Galler ile karşılaşıyor. EURO 2020'de devam etmek isteyen Ay-Yıldızlılar gözünü 3 puana dikti. A Milli Futbol Takımımız, Gareth Bale önderliğindeki Galler'i devirip gruptan çıkma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki; Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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A Milli Futbol Takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'de başlayacak müsabakada Portekizli Artur Dias düdük çalacak ve kritik mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Grupta ikinci maçlar öncesinde İtalya 3 puanla lider durumda bulunurken Galler ile İsviçre 1'er puana sahip. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor.

Ay-yıldızlılar gruptaki son maçında 20 Haziran'da yine Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Galler

Stat: Bakü Olimpiyat
Hakem: Artur Dias (Portekiz)
Saat: TSİ 19.00
Yayın: TRT 1

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell, Allen, Ramsey, James, Bale, Moore

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