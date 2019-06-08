Türkiye - Fransa maçı CANLI YAYIN

EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız Konya'da Fransa ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk iki maçını kazanan A Milli Takımımız, Fransa karşısında puan ya da puanlarla ayrılıp avantaj yakalamak istiyor.

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Fransa'yı konuk ediyor. Gruptaki ilk iki maçında Arnavutluk ve Moldova'yı mağlup ederek 6 puan toplayan ay-yıldızlılar, son dünya şampiyonunu da devirip tarih yazmak istiyor. Grubun favorisi Fransa, oynadığı iki maçta Moldova ve İzlanda'yı devirdi.

TÜRKİYE - FRANSA

STAT: Konya

SAAT: 21:45

HAKEM: Damir Skomina

YAYIN: TRT 1

TÜRKİYE: Mert, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud

TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps

İLK MAÇ 1996'DA

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan özel maçta Fransa sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 55. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 55. maçına Fransa mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 54 maçta milliler, 27 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 82 gol atarken, kalesinde 51 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 36 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 22'sini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 67 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.