Türkiye F-16'ları yolladı! Kuzey Kıbrıs'a 6 savaş uçağı kondu MSB'den açıklama

TÜRKİYE İran savaşına karşı önlemler almaya devam ediyor. KKTC’ye 6 F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı. MSB ilave tedbirlerin de alınabileceğini açıkladı. İran, Kıbrıs'ın güney kesimindeki İngiliz üssünü de hedefine almış ve saldırı düzenlemişti.

ABD-İsrail ve İran savaşı 10. gününde devam ediyor. Bölgede tansiyon her geçen gün yükselirken, Türkiye KKTC için harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar çerçevesinde F-16 jetlerini adaya gönderdi. Bugün itibariyle 6 adet F-16 savaş uçağı KKTC'de konuşlanmış durumdu. 

MSB: "İLAVE TEDBİR ALINABİLİR"
MSB, gelişmelere bağlı olarak ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirlerin de alınacağını belirtti. Açıklamada, bu adımların kademeli olarak planlandığı ve kamuoyuna saygıyla duyurulduğu vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:
-Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nin güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapılan kademeli
planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma
sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne
konuşlandırılmıştır. Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir.

İNGİLİZ ÜSSÜ VURULMUŞTU

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz üssü Akrotiri, 2 Mart tarihinde bir İran dronunun hedefi olmuştu. Yunanistan bu saldırı üzerine Güney Kıbrıs'a savaş uçağı ve bir savaş gemisi yollamıştı. 

