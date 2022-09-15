Türkiye ev sahipliği yapıyor! 15 ülkeden 8 bin personelin katıldığı tatbikat nefes kesti

Akdeniz’de Antalya açıklarında gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde helikopterden zorlu bir manevra ile denizaltına malzeme ikmali yapıldı. Daha sonra ise senaryo gereği kaçak malzeme taşıyan bir gemiye SAT komandoları tarafından nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Operasyonda yine senaryo gereği şüpheli şahıslar etkisiz hale getirildi.