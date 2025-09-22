Türkiye Eskişehir Beylikova'da ne buldu? Deniyor ki Trump Erdoğan'dan isteyecek
ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump ile görüşecek. Bu görüşmede Sözcü muhabiri Serdar Cebe'nin iddiasına göre Eskişehir Beylikova konuşulacak. Donald Trump'ın Beylikova'da bulunan nadir elementleri istediği daha önce de gündeme gelmişti. Bu kez Donald Trump bizzat Erdoğan'dan isteyecekmiş. Peki Eskişehir Beylikova'da Türkiye ne buldu? Nadir elementler neler ve nerede kullanılıyor?
ABD Başkanı Donald Trump’ın, 25 Eylül’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yapacağı kritik görüşmenin perde arkası belli oldu. ABD’nin gözü, havacılık, savunma ve uzay sanayisi, biyomedikal gibi alanlarda kullanılan nadir toprak elementlerinin keşfedildiği Eskişehir’in Beylikova ilçesinde... Trump-Erdoğan görüşmesinde, Türkiye’nin nadir toprak elementleri (NTE) konuşulacak en önemli ticari başlıklardan biri olarak öne çıktı. Washington kulislerinde “Trump’ın ağzındaki bakla” olarak nitelenen bu konu, ABD’nin Çin’e bağımlı mineral tedarik zincirlerinden kurtulma arayışının tam merkezinde. Sözcü'den Serdar Cebe'nin aktardığına göre Trump, Erdoğan'a bizzat bu madenlere olan ilgisini aktaracak. Peki Eskişehir Beylikova'da Türkiye ne buldu? Nedir bu nadir elementler?
BEYLİKOVA'DA BULUNAN NADİR ELEMENTLER?
Eskişehir Beylikova ilçesinde 1950'lerden itibaren bir çok kez maden araması yapıldı ancak bir türlü sonuç elde edilemedi.2011 yılında eti maden yeniden aramalara başladı ve 2022 yılında aramalar sonuç verdi. Beylikova'da dünyanın en büyük nadir element rezervleri keşfedildi.
NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan keşif dünyanın da ilgisini çekti. Eskişehir Beylikova'da bulunan nadir toprak elementleri Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci rezerv alanıydı. Çin 800 milyon tonluk rezerve sahipken, Türkiye'nin de 694 milyon ton nadir toprak elementine sahip olduğu ortaya çıktı.
ETİ MADEN DENEME ÜRETİMİNE BAŞLADI
Türkiye'nin 2022 yılındaki bu keşfi sonrasında bölgeye hemen bir deneme tesisi kuruldu. Eti Maden tarafından kurulan bu tesisin açılışı 18 Nisan 2023 tarihinde açıldı. Pilot tesis ilk aşamada yılda bin 200 ton cevher işleyecek şekilde tasarlandı.