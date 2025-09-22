Türkiye Eskişehir Beylikova'da ne buldu? Deniyor ki Trump Erdoğan'dan isteyecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 25 Eylül’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yapacağı kritik görüşmenin perde arkası belli oldu. ABD’nin gözü, havacılık, savunma ve uzay sanayisi, biyomedikal gibi alanlarda kullanılan nadir toprak elementlerinin keşfedildiği Eskişehir’in Beylikova ilçesinde... Trump-Erdoğan görüşmesinde, Türkiye’nin nadir toprak elementleri (NTE) konuşulacak en önemli ticari başlıklardan biri olarak öne çıktı. Washington kulislerinde “Trump’ın ağzındaki bakla” olarak nitelenen bu konu, ABD’nin Çin’e bağımlı mineral tedarik zincirlerinden kurtulma arayışının tam merkezinde. Sözcü'den Serdar Cebe'nin aktardığına göre Trump, Erdoğan'a bizzat bu madenlere olan ilgisini aktaracak. Peki Eskişehir Beylikova'da Türkiye ne buldu? Nedir bu nadir elementler?