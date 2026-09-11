Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'de okula başlayacak çocuklara çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yeni eğitim-öğretim dönemi 16 Eylül'de başlayacak.

Okulların yüzde 95'inin yıkıldığı ya da zarar gördüğü Gazze'de, büyük yıkımın gölgesinde eğitim sınırlı imkanlarla sürdürülmeye çalışılıyor.

Gazze Şeridi'nde insani yardım projelerine devam eden TDV, bu kapsamda bölge halkına destek amacıyla okula başlayacak çocuklara çanta ile kırtasiye malzemesi dağıttı.

Vakfın yardımlarını ulaştıran yerel organizatör Hamid Nevfel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin öksüz, yetim, yaralı ve ihtiyaç sahibi çocuklara içinde defter, kalem, kırtasiye malzemeleri olan 1000 çanta dağıttığını belirtti.

Nevfel, TDV'nin saldırılar nedeniyle okulların ve eğitim tesislerinin büyük hasar gördüğü Gazze'de zor şartlar altındaki çocuklara ve öğrencilere destek olduğunu söyledi.

Okul çantası yardımıyla çocukların eğitim hayatlarına devam etmesinin desteklendiğini belirten Nevfel, bir nebze de olsun öğrencilerin mutlu edildiğini, ailelerin de mali yükünün azaltıldığını dile getirdi.

Çocukların sevinci yüzlerine yansıdı

Gazze kentindeki Phoenix futbol sahasında gerçekleştirilen dağıtımda çocukların yaşadığı sevinç dikkati çekti.

Okul çantasına kavuşan İslam Subuh, yardımlarından ötürü TDV'ye ve Türk halkına teşekkür ederek, "Eskiden burada her çocuk okula çantasıyla giderdi ama şimdi Gazze'deki çocukların çoğunun çantası yok. Çoğu defterini, kitabını bir poşete koyup öyle okula götürüyor." dedi.

İsrail'in saldırıları öncesinde mutlu bir hayatı olduğundan bahseden Filistinli çocuk, "Eskiden çantam, defterim, kalemim ve bir evim vardı. Şu an çadırda yaşıyoruz. Kışın sular altında kalıyoruz." diye konuştu.

"Savaş her şeyi alt üst etti"

Filistinli veli Emel Subuh ise savaştan önce çocukların daha farklı bir hayat yaşadığını ve her sabah sırt çantalarıyla okula gittiklerini anlattı.

"Hayatımız istikrarlıydı, ancak savaş her şeyi alt üst etti." diyen Subuh, öksüz ve yetimler için hayatın daha zor olduğunu vurguladı.

Anne babasını kaybetmiş​​​​​​​ 8 çocuğa baktığnı söyleyen Subuh, çocukların yemek ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını dile getirdi.

Yemek ve kıyafetlerin yanı sıra okul döneminin başlamasıyla okul ihtiyaçlarının karşılanmasında da sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Subuh, pek çok aile için okulların başlamasının ekstra yük anlamına geldiğini vurguladı.

Bu nedenle TDV'nin yardımlarının önemli olduğuna dikkati çeken Subuh, "Çantalar, çocukları çok mutlu etti, çok sevindiler. TDV'ye ve Türk halkına teşekkür ederiz." diye konuştu.

TDV, Gazze Şeridi'nde insani yardım projelerini sürdürüyor. Vakıf, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de milyonlarca Filistinliye gıda, hijyen ve barınma yardımı ulaştırdığını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce Filistinli yaşamını yitirdi, yüz binlerce kişi yaralandı, bölgedeki altyapının ise büyük bölümü tahrip oldu.