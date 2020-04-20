Türkiye Coronavirüs vaka sayısında Çin'i geçti ölüm oranında bakın kaçıncıyız

Dünya'da koronavirüs vaka sayılarındaki artış hız kesmeden sürerken vaka ve ölüm sayısında ilk sıraya ABD oturmuş durumda. Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers sitesine göre ABD'deki ölü sayısı 40 bini aştı. ABD'yi en çok vaka ve ölüm oranı ile İspanya, İtalya ve Fransa izliyor. Almanya coronavirüs salgınında vaka sayısına rağmen ölüm oranlarının düşük olması ile öne çıktı. Vaka sayısında dünya sıralamasında 145.742 kişi ile 5. sırada olan Almanya'da ölü sayısı 4642'de bulunuyor. İngiltere daha az vaka sayısına rağmen ölüm oranında Almanya'nın iki katına çıktı. Türkiye'nin durumuna ilişkin ise bir iyi bir kötü haber var. İşte son veriler ve Türkiye'nin vaka artış hızı haritası: