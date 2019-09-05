Türkiye Çekya maçı canlı yayın! Yenersek tur atlıyoruz

Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün TSİ 11.30'da Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde Çekya ile mücadele edecek.

Yenersek tur atlıyoruz

12 Dev Adam, Çekya karşılaşmasından galip ayrılması durumunda 2. tura yükselecek ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek.

Uzatmalarda ABD'yi elimizden kaçırmıştık

Ay-yıldızlılar grubun ilk maçında Japonya'yı 86-67'lik skorla galip ederken, ikinci karşılaşmada ise uzatmalarda ABD'ye 93-92 mağlup olmuştu. Rakip Çekya ise grubun ilk müsabakasında ABD'ye 88-67 yenilirken, Japonya'yı ise 89-76'lık skorla mağlup etmişti.