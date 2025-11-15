Türkiye - Bulgaristan maçı Dünya Kupası elemeleri

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolculuğunda Bulgaristan ile kritik bir maça çıkacak. Milliler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki beşinci maçında play-off biletini garantilemek için sahaya çıkıyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye 0-0 Bulgaristan (CANLI SKOR)

Ay-yıldızlılar, puansız Bulgaristan karşısında berabere kalması durumunda dahi İspanya ile deplasmanda karşılaşacağı son maç öncesi grubu ikinci sırada bitirip play-off'a kalmayı garantileyecek.

İSKOÇ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Nicholas Walsh düdük çalacak. Walsh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Donald Robertson olacak.

E GRUBU'NDA SON DURUM

Türkiye, E Grubu'ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekibin bu karşılaşmadan alacağı puan ya da puanlar grubu ilk iki sırada bitirmesini ve play-off hakkı elde etmesini sağlayacak.

Grupta 4'te 4 yapan İspanya 12 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puan alamayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

İki takım arasında Sofya'da oynanan maçı milli takımımız 6-1 kazandı.

Grubun diğer maçında yarın aynı saatte Gürcistan, İspanya'yı konuk edecek.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Bulgaristan: Mitov, Petrov, Kraev, Chernev, Gruev, Kristian Dimitrov, Zdravko Dimitrov, Rusev, Despodov, Krastev, Georgiev